Vanaf heden kosten honden geld, alleen binnen de bebouwde kom van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Vanaf 17 augustus gaan controleurs van de hondenbelasting in Haren op pad om te controleren of hondenbezitters hun hond wel hebben aangemeld. Dat aanmelden kan nu nog via www.noordelijkbelastingkantoor.nl/hondenbelasting. Een brief over dit onderwerp is gestuurd aan alle inwoners van Haren en Ten Boer. Voor deze twee voormalige gemeenten is de hondenbelasting nieuw.

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Groningen, ondanks bezwaren van o.a. de actiegroep Hondenbelasting Weg Ermee uit Haren, besloten dat de hondenbelasting ook in Haren en Ten Boer zal worden geheven. Tot aan de fusie was het hondenbezit in Haren gratis.

In de brief kondigt de gemeente aan, dat vanaf 17 augustus inspecteurs op pad gaan om (blaffende) honden op te sporen. De gemeente maakt een paar uitzonderingen op de betalingsplicht:

-blinde-geleidehonden en hulphonden

-puppy’s jonger dan twee maanden, die nog bij de moederhond verblijven

-honden die buiten de bebouwde kom worden gehouden

De inspecteurs kunnen zich legitimeren. Het is verstandig naar het legitimatiebewijs te vragen.

Tarieven voor hondenbelasting

Tarief voor één hond € 129,60

Tarief voor een tweede hond € 192,00

Tarief voor elke hond boven het aantal van twee € 259,20

Tarief voor een kennel € 321,60

