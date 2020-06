Verdachte klusjesmannen in Haren gezien?

Door: Redactie

De politie doet onderzoek naar de activiteiten van klusjesmannen, die na gedane arbeid (maar meestal niet) veel geld vragen en zich daarbij onaangenaam gedragen. Concreet gaat het om zaterdag 18 april.

Die dag hebben twee mannen zich in een bestelauto verplaatst rond de Kroonkampweg in Haren en in de Emmalaan. Wie heeft deze mannen aan de deur gehad en kan er mededelingen over doen aan de politie? Bel 0900-8844 en vraag naar de wijkagent van Haren (R. Kruijer).