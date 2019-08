Verdachte van straatroven was zelf ook slachtoffer van straatroof. Hij wil zijn excuses aanbieden.

Door: Redactie

Eén van de verdachten van de straatroven in Haren (april) blijkt zelf in december aan de Rijksstraatweg nabij Stadion Esserberg te zijn mishandeld en beroofd van telefoon en merkkleding. Dat vertellen zijn ouders tijdens een uitgebreid interview met Haren de Krant, dat op 28 augustus verschijnt. De politie bevestigt dat dit incident heeft plaatsgevonden, maar daders zijn nooit gepakt.

De zestienjarige jongen uit Haren is (samen met andere verdachten) op 11 juni aangehouden en zat bijna een maand vast. Hij wordt verdacht van het medeplegen van twee gewelddadige berovingen van willekeurige passanten aan het Westerveen in Haren. Daarbij zijn beide slachtoffers gewond geraakt en die zijn nog bezig de gebeurtenissen mentaal te verwerken. In het interview vertellen de ouders hoe het leven van hun zoon is verlopen en proberen te ontdekken waar het fout is gegaan. De mishandeling waarvan hun zoon zelf het slachtoffer was, wordt door hen genoemd als een mogelijk keerpunt in het denken van hun kind. Ze willen met hun verhaal laten zien, dat ook in liefdevolle gezinnen zo’n ontsporing kan plaatsvinden. Vooral als tevergeefs een beroep wordt gedaan op hulpverlening, zoals bij hen het geval blijkt te zijn.

Excuses aanbieden

De jongen heeft veel spijt van hetgeen hij heeft gedaan en wil graag ooit persoonlijk zijn excuses aanbieden aan de slachtoffers als die daarvoor ontvankelijk zijn. In het artikel dat 28 augustus verschijnt wordt ook ingegaan op de rol van hulpverlening en op het politie-onderzoek, dat heeft geleid tot de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of de zaken die door de politie zijn aangedragen daadwerkelijk voor de rechter worden gebracht. Hoe lang het duurt voordat dit bekend wordt is niet duidelijk.



Foto:Martin Nuver 112Haren/Haren de Krant

Opname van Opsporing Verzocht