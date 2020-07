Nieuws:

Door: Redactie

Berichtgeving in de Eelder Dorpsklanken doet vermoeden dat Action haar vestiging in Haren wil sluiten. Het concern zou verhuizing naar Eelde overwegen.



Bij Action Haren lijkt men niet op de hoogte van een aanstaande verhuizing. Het is wel een feit dat Action tien jaar geleden een huurcontract van tien jaar tekende voor haar huidige pand.