Verzet tegen komst straaljagers F35 rond Glimmen is massief

Door: Redactie

De stroeve relatie tussen Groningen Airport Eelde (GAE) en omwonenden in Glimmen en omgeving was al bekend. Gesteund door de vereniging VOLE, die het bestaansrecht van de luchtheven betwist, waren de dorpen vorig jaar al in verzet gekomen tegen de directie van GAE, omdat een toenemend aantal lesvliegtuigen de leefbaarheid aantasten. Daarbij kwam dat GAE tot middernacht wil vliegen en reeds vanaf 6.00 uur en dat maakte de omwonenden nóg ongeruster. Maar nu heeft zich een mogelijk nieuwe geluidsbron gemeld: Defensie. Die overweegt om F-35 straaljagers te stationeren op GAE. Daarover wordt later dit jaar een beslissing genomen.

6 per dag

Defensie wil met het oog op de internationale oorlogsdreiging meer armslag in het oefenen met F-35 jachtvliegtuigen. Dat kunnen machtige wapens in de lucht zijn om gevaar af te wenden en dan wordt het lawaai waarschijnlijk wel begrepen. Maar het oefenen met deze toestellen wordt nu gezien als zeer ongewenst. Het lawaai bij stijgen en dalen is oorverdovend. Gedeputeerde Bram Schmaal (Provincie Groningen) zei in december dat hij had vernomen dat het zou gaan om 2300 starts en landingen per jaar (RTV Noord). Dat komt neer op 6 per dag. Vandaag is een campagne gestart van dertig natuurorganisaties, belangengroepen en horecabedrijven (waaronder B&B’s) om duidelijk te maken dat de F-35 in de dorpen rond GAE niet gewenst zijn. Zij noemen de mogelijk komst van de F-35 ‘rampzalig’. Tekst gaat verder onder de foto.

Kritisch op Defensie

De initiatiefnemers van de campagne laken de werkwijze van Defensie die overal in Nederland onrust zaait met uitbreidingsplannen waaronder de mogelijke stationering van F-35

jachtvliegtuigen op Eelde. Deze jachtvliegtuigen zijn volgens de actievoerders berucht vanwege hun enorme extra geluidsoverlast. Men zegt: “Defensie presenteert steeds stukjes van haar eigen besluitvorming. Deze vindt grotendeels plaats achter gesloten deuren zonder dat inwoners worden geïnformeerd. Dit vormt ook de reden waarom de initiatiefnemers nu zelf met een informatie- en actiecampagne zijn gestart om de impact van het F-35 plan bekendheid te geven.”

Aardbevingen

In een persverklaring zeggen de actievoerders: “De campagne F-35 NEE! is ook bedoeld als ondersteuning en versterking van het NO-GO standpunt van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Groningen en Groningen. Dit duidelijke NO-GO heeft Defensie er niet van weerhouden om door te gaan met het onderzoek naar stationering van F-35’s op vliegveld Eelde. Alleen een eensgezind duidelijk geluid van maatschappelijke organisaties en noordelijke overheden kan Defensie en de politici in Den Haag ervan doordringen dat oefenen met F-35’s vanaf vliegveld Eelde een ramp wordt voor onze regio. Een regio die toch al veel lijdt onder de gevolgen van de aardbevingen.”

Elders kan het?

De groepen die zich tegen de F-35 op GAE verzetten zeggen dat er elders in Europa genoeg mogelijkheden zijn om in NAVO-verband te trainen met de F-35 waar geen (of minder) schade wordt aangericht aan (zoals de campagnetekst zegt) ‘mens, natuur en economie’. Waar men dit op baseert staat niet in het persbericht. Over een eerlijke verdeling over Europa zegt men: “Zou de F-35-trainingsbehoefte eerlijk over Europa worden verspreid, dan kan Nederland volstaan met de huidige capaciteit voor de twintig F-35’s die nu vanaf Volkel en Leeuwarden oefenen.”

B&B en paarden

Als we de gevolgen van de straaljagers wat dichter naar de belanghebbenden op de grond halen, dan kom je bijvoorbeeld uit bij de uitbaters van horeca en B&B in Glimmen, maar ook in de omliggende dorpen zoals Norg, Bunne en Tynaarlo. Eén van hen is Johan Bloem, die een B&B heeft vrijwel onder de aanvliegroute van GAE. Hij zegt dat hij en zijn collega’s hun bedrijven wel kunnen sluiten als er iedere dag straaljagers over vliegen. “Onze gasten komen hier voor rust, ruimte en natuur”, zegt hij wanhopig. “Daar blijft toch niets van over? En wat te denken van maneges, zoals De Bongerd in Glimmen. Paarden zijn vluchtdieren, die vliegen alle kanten op als er zo’n straaljager laag over ze heen vliegt. Hoe moet dat met de eigenaren van vee in de weilanden en paarden in maneges?”

De campagne tegen de komst van de F-35 heeft een eigen website: https://f35nee.nl/. Meer informatie over de F-35: https://www.defensie.nl/onderwerpen/materieel/vliegtuigen-en-helikopters/f-35-gevechtsvliegtuig