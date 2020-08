Vlag ‘dekt de lading niet’: aan Molenweg is geen openbare parkeerplaats

Door: Redactie

Wie voor het eerst in Haren komt zou door de wegwijzer boven de Molenweg weleens op het verkeerde been gezet kunnen worden.

De banieren, die door Ondernemend Haren boven de weg zijn opgehangen, verwijzen naar parkeerplaatsen in het centrum. De actie maakt deel uit van maatregelen om het winkelend publiek gastvrij te ontvangen. De verwijzing aan de Molenweg kan echter beter snel worden verwijderd. Die klopt niet. De pijl wijst de gast door een poortje naar een private parkeerplaats van bewoners en ondernemers. Daar geldt dus ook geen ‘betaald parkeren’ regime. Of het kleine terrein werkelijk verboden gebied is voor automobilisten is niet geheel duidelijk, maar het is niet de bedoeling dat deze parkeerplaats deel uitmaakt van het parkeergebied in het centrum van Haren.