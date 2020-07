Voetballen in de zomervakantie met Be Quick

Nieuws:

Het nieuwe concept heet Be Quick 1887 in de wijk. Voor kinderen die willen blijven voetballen in de zomervakantie. Iedereen is welkom, ook als je niet bij Be Quick voetbalt.

Meld je snel aan per mail (indewijk@bequick1887.nl) of per WhatsApp: 06 30 64 83 03!

Deelnemen aan een activiteit kost €2,-. Je kunt ook een zomerabonnement afnemen voor slechts €15,- waarmee je toegang hebt tot alle activiteiten. Neem je ook een zomerabonnement af voor een vriendje? Dan kost deze slechts €7,50. De inkomsten worden gebruikt voor de realisatie van deze activiteit en prijsjes.

