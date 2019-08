Voor Eetcafé Uniek wordt een nieuwe exploitant gezocht

Nieuws:

Door: Redactie

Gido Waalkens (foto), verpachter van horecabedrijven, heeft in 2008 Restaurant Uniek op de Harense kaart gezet. In 2017 besloot hij het bedrijf te verpachten aan Rolf Huizing en diens partner Lydia Nauta. Aan die pachtovereenkomst is nu een eind gekomen, Huizing wil niet verder met de zaak, die inmiddels is gesloten. Maar dit betekent niet het einde van de horecafunctie op dat adres, aldus eigenaar Gido Waalkens.

“Ik ben hard op zoek naar iemand die het concept gaat runnen, of misschien een geheel nieuw concept gaat neerzetten in Haren”, zegt hij desgevraagd. “Er zijn intussen een paar bezichtigingen geweest, maar tot nu toe nog zonder resultaat. Ik hoop er binnenkort meer over te kunnen melden.”