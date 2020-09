Voormalig gemeentehuis Haren ontruimd door hulpdiensten (met update)

Door: Redactie

Het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Haren, thans in gebruik door gemeente Groningen, is zojuist door hulpdiensten ontruimd.

Er bestaat een verdenking van gaslekkage. De melding van de gaslucht kwam dinsdag rond 12.30 uur waarna o.a. de brandweer is uitgerukt. Ongeveer veertig ambtenaren werden uit het gebouw gehaald en wachten nu af. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de gaslucht.

Wordt vervolgd.

Update 13.12 uur: De brandweer heeft geen oorzaak van de gaslucht kunnen vinden, er zijn metingen verricht. Het gebouw is weer vrijgegeven.

Foto’s: 112Groningen / Haren de Krant J. Lameris