Voorzitter Ondernemend Haren: ‘Winkeliers, blijf zoveel mogelijk open’

Nieuws:

Door: Redactie

In een nieuwsbrief voor leden van Ondernemend Haren heeft voorzitter Henk Broekema opgeroepen de winkels zoveel mogelijk open te houden, waar mogelijk.

Hij zegt: “In het kader van de leefbaarheid van het centrum van het dorp is het belangrijk dat de winkeliers waar mogelijk open zijn en de gebruikelijke openingstijden blijven hanteren.” Tegelijk doet hij een oproep aan de gemeente Groningen om snel over de brug te komen met steun aan ondernemers. Broekema: “Terecht wordt de vraag bij de lokale overheid neergelegd of ook zij het leed voor de ondernemers wil gaan verlichten. De lokale overheid kan ons tegemoet komen door het beperken van de vaste lasten die zij oplegt. In eerste instantie door uitstel van betaling, eventueel later gevolgd door (gedeeltelijke) kwijtschelding.”

Foto: Voorzitter notaris Henk Broekema en bestuurslid Daphne de Haan (Bistro Heerlijk) in goede tijden, toen de crisis ons land nog niet had bereikt.