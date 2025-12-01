Vrijwilligersvacature Westerholm

Nieuws:

Door: Redactie

De bewoners die bij Westerholm wonen, willen graag naar buiten voor een wandeling, of een boodschapje in het dorp, maar kunnen dat vaak niet meer zelfstandig. Jij gaat met ze mee en bent behulpzaam en sociaal. Bij slecht weer is er mogelijkheid voor een gezellig bezoekje thuis bij eenzame bewoners, een praatje is altijd welkom.

Meer informatie: Janneke Sloot | j.sloot@westerholm.nl | 0505342122 | 0631134985

Ontwikkellink

Ben je vrijwillig actief? Dan kan je gratis meedoen aan trainingen/workshops.

Informatie: www.link050.nl/ontwikkellink