Vv Gorecht en de molensteen van de OZB

Door: Redactie

Opnieuw trekt een sportvereniging in Haren aan de bel met ontwenningsverschijnselen. Na de fusie van Haren met Groningen moeten sportverenigingen leren leven met een ander financieel regime van de gemeente.

Waar Haren soms milde tarieven hanteerde is Groningen een stuk zakelijker. Vv Gorecht ontving onlangs de aanslagen voor de OZB en ziet daarin een voorbode van nog meer ongewenste kostenstijgingen. Men ziet de bui hangen en verwacht dat de veldhuur binnenkort zal gaan stijgen van 7.000 naar 25.000 euro per jaar, aldus penningmeester Pieter Steenbergen. Maar dat is een zorg van later. Op dit moment ziet hij dat de gemeente de waarde van de accommodatie op sportpark De Koepel fors hoger inschat dan voorheen. De kleedkamers stijgen van 419.000 euro naar 475.000 euro. De kantine is volgens de gemeente nu 330.000 euro waard, voorheen 196.000 euro. “Dat zijn extreme verhogingen”, zegt Steenbergen. “We kunnen het nu nog opbrengen, maar die OZB gaat flink omhoog.”

Het lijkt erop, dat er bij de waardebepalingen iets misgaat. De gebouwen van vv Gorecht kun je allerminst courant noemen, want wie zou ze ooit willen kopen? En als er geen markt is, kan dus geen marktwaarde worden gehanteerd, zou je zeggen. De tennisclub TSH worstelt met hetzelfde spook. Daar zag men vorig jaar de waarde van het incourante complex stijgen van 670.000 naar 2,5 miljoen euro. Ondanks de incourantheid van de gebouwen blijft de gemeente ze beschouwen als bedrijfspanden op kostbare grond.

Gemeente zegt:

“In zijn algemeenheid is het zo dat het bij sportverenigingen om veel grond gaat en grond is kostbaar. De OZB regeling is afgelopen voorjaar vastgesteld, want dit moet volgens de wet binnen drie maanden na de herindelingsdatum. Het geldt voor de gehele gemeente Groningen. Alle sportverenigingen in de gemeente Groningen worden dus hetzelfde aangeslagen. Voor sporthallen (niet de sportterreinen) stond in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer een vrijstelling in de OZB-regeling. Voor deze objecten is nu een compensatieregeling van vijf jaar afgesproken. In het eerste jaar is de compensatie 100%, in het tweede jaar 80% enzovoort.”