VVD Groningen in de bres voor ondernemers die in het nauw komen

Door: Redactie

Onder aanvoering van Ietje Jacobs (Haren) doet de VVD in de Groningse gemeenteraad een appèl op de gemeente om ondernemers de helpende hand te reiken. In een pleidooi per brief aan het College van B&W stelt de partij dat ondernemers (ook gezonde bedrijven) acuut in liquiditeitsproblemen kunnen komen door de situatie. “Zij zagen de afgelopen periode hun zaken al leegstromen”, aldus Jacobs.

In de brief doet de VVD de suggestie om ondernemers uitstel te geven van het betalen van belasting, waaronder afdracht BTW. Ook zou de gemeente uitstel moeten geven van het betalen van gemeentelijke belastingen. Hierdoor zou de liquiditeitspositie van bedrijven in deze weken kunnen verbeteren. De VVD wil van het College weten of er zicht is op het aantal bedrijven, dat in financiële problemen gaat komen of al zijn. Verder wil de partij weten of de gemeente zich heeft voorbereid op een toename van aanvragen voor de Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Ten slotte vraagt men welke ondersteuning de gemeente van plan is te geven op andere terreinen van het ondernemerschap.

De vragen werden maandagavond na de toespraak van premier Mark Rutte aan het College gestuurd, mede namens de Stadspartij en de PVV. “Wij vinden dat we Groningse ondernemers zoveel mogelijk moeten steunen door hen uitstel van betalingen te geven”, zegt Ietje Jacobs in de brief. Gezien de ernst van de situatie verzoekt zij het College de vragen per omgaande te beantwoorden.