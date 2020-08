Wat mag niet ontbreken in de houten skyline van Haren?

Door: Redactie

Giorgos Brentjes van het Hoogvlietse bedrijf City Shapes wil de skyline van Haren gaan produceren in hout.

Hij is gespecialiseerd in kunstzinnige skylines van hout, waarvoor al meer steden en dorpen model hebben gestaan. Nu Haren is gefuseerd met Groningen bestaat er volgens hem misschien extra interesse om de eigenheid van Haren te laten uitzagen uit hout. Hij nam contact op met Haren de Krant met de vraag of er een oproep kon worden geplaatst. Hieraan werken we graag mee. Het uiteindelijke product zal worden verkocht voor plm. 25,00 euro (45 cm) en 60,00 euro (90 cm). Als het product op de markt is zal er een exemplaar onder de lezers worden verloot door deze krant. Op de foto een voorbeeld van Groningen.

Oproep

Welke gebouwen of andere markante elementen mogen niet ontbreken in de houten skyline van Haren? U kunt via de reactieknop uw suggestie melden en anders mailen aan giorgos@cityshapes.nl

Zie: www.cityshapes.nl