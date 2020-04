Webcolumn door Hilda Bastiaansen-van Mourik: Oproep om fondsen te bundelen voor vergeten groep

Nieuws:

Door: Redactie

Goede Vrijdag in het prachtige, ooit bijna groenste dorp van Nederland.

Het dorp met vele zeer welgestelden en evenzoveel zeer minder welgestelden.

De zon laat de bomen er in rap tempo ontluiken tegen een strak blauwe, vliegtuigloze lucht.

Mensen zijn in de weer om hun extra’s bij elkaar te scharrelen in de supermarkten, zodat ook Pasen 2020 ondanks alle maatregelen, zo gezellig mogelijk gevierd kan worden.

Tuinen worden lentefris gemaakt en verder heerst er rust. Alsof er niets aan de hand is. Maar, is dat zo?

Zo onzichtbaar als het Coronavirus, hangt er een misschien wel net zo beangstigend en verstikkend virus in de lucht boven dit bovenstaand beschreven tafereel.

Of is het “slechts” beschamend? En als dat al zo is, wie ben ik dan om daar iets van te vinden, of over te schrijven?

Een soort Judas? Hoe dan ook moet ik mijn ei kwijt. En zo rond Pasen, lijkt me dat een goed moment.

Naast diverse liefdevolle, zorgzame, particulieren initiatieven afgelopen weken in deze intelligente lockdowntijd, zijn er ook her en der initiatieven vanuit ondernemers gestart. Ouderen krijgen post, buren krijgen tulpen, ondernemers een voucher, noem maar op. Prachtig! Het blijft alleen zo akelig stil, als het gaat om de meest getroffenen tegemoet te komen. En dat komt door twee dingen: Privacy en schaamte. Enerzijds denkt de betreffende mens, waar moet ik zijn en ik schaam me voor mijn situatie en anderzijds zijn er fondsen in Haren, die best iets willen en kunnen doen, maar deze twee vinden elkaar niet vanwege de wet op de privacy. Dan is er heel specifiek in deze groene gemeenschap nog iets aan de hand. Een groep mensen die liever op hun Gouden Ei blijft zitten, dan dat ze deze verstoppen om gevonden te worden.

Afgelopen dagen hebben mij diverse berichten bereikt. “Woonborg: huur tijdelijk niet betalen, later alsnog met terugwerkende kracht…” (m.a.w. dan heeft u dubbele lasten als u net weer een beetje opkrabbelt). “ Dorpsfonds: beschikt over een fors bedrag in de pot om dorp leefbaar te houden, maar heeft nog geen doeltreffend plan daar iets niet prestigieus mee te doen” (anders dan lokale ondernemers een koek te bezorgen via kinderhanden). “Ondernemend Haren: leuk filmpje”, (maar verder…?) “Er is een fonds Naastenliefde in Haren vanuit de gemeenschap van het Witte Kerkje, willen graag iets doen, maar hoe?” De echt getroffenen in Haren kunnen serieus met de dag minder meedoen in onze plaatselijke samenleving. Ze kunnen niet de lokale ondernemers steunen, ze kunnen straks geen (dubbele) huur betalen. Maar voor uw gemoedsrust; ze kunnen nog wel naar de voedselbank! (…..)

Pasen is eigenlijk het verhaal van Jezus die bereid was om te sterven voor een hoger doel. Het verhaal over ultieme liefde. Over brood delen en de beker laten rondgaan. Over delen.

Hoe kan het, dat we over zoveel intellect, gelden, middelen en vast en zeker ook bereidheid beschikken in dit dorp en onze krachten nog niet zodanig effectief gebundeld hebben, zodat ook de nu nog onzichtbare en ongehoorde getroffenen geholpen kunnen worden? Het enige dat gebeuren moet is dat we het Gouden Ei moeten vinden. Liefst met Pasen. Daar gaat niemand aan dood en daar hoeft niemand voor te bloeden. Een call to action dus!

Wie steken de koppen bij elkaar middels een tijdelijk opgericht stichtingsbestuur om alle initiatieven te coördineren en precies daar tot recht te laten komen waar nodig?

Kan er z.s.m. een bedrag uit diverse reeds bestaande fondsen in tijdelijk opgericht noodfonds gestort worden en beheerd worden door b.v. de notaris, zodat ook particuliere gulle gevers zeker weten dat hun gift niet alleen aftrekbaar is, maar ook daadwerkelijk betrouwbaar besteed wordt. Weet de gemeente welke kleine, aan huis praktiserende, vaak alleenstaande, zelfstandige ondernemer buiten alle regelingen valt en dus serieus in grote problemen verkeert? Weet de werkloos geworden kostwinnaar waar hij/zij tot eerste uitkering geregeld is, zich toe kan wenden?

Hoe kunnen ondernemers participeren, zodat het mes voor hen aan twee kanten snijdt? Welke andere zorgen zijn er die nog niet gehoord zijn en aandacht verdienen?

Wie gaat de marketing en communicatie leiden/betalen? Enz.

Pinksteren is weliswaar het feest van de Heilige Geest die zich verspreidt, maar duurt nog minsten 40 dagen.

Deze groep dorpsgenoten kan zo lang niet wachten.

Hilda Bastiaansen-van Mourik