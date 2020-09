Webcolumn J.E. Bosch (september)

Column:

Door: Redactie

Troosteloos

Hoewel ik de door mij tot nu toe ingezonden webcolumns doorgaans met enige humor tracht te doorspekken ben ik in dit geval geneigd om een wat somberder toon te bezigen. Rond het middaguur was ik met mijn hartsvriendin voor enkele noodzakelijke aankopen in Harens centrum. Na bezoek aan Konings en de Mitra spoedden wij ons via de kortst mogelijke route richting Brinkhorst. Een inmiddels hoogstnoodzakelijk klein boodschapje kan dan tussentijds makkelijk even plaatsvinden in het Centrum voor Kunst en Cultuur. Bij de gesloten hoofdingang een plakkaat waarop: “Ingang om de hoek”. Behalve wij tweeën nog een dame voor de gesloten deur. Wij dus in gezwinde draf de hoek om naar de andere deur. Hierop een tweetal plakkaten waarop: a. “Uitgang bibliotheek en b: Ingang om de hoek……!” Ik houd weliswaar best wel van een hartige hap, maar zo zout at ik nog nimmer! Gelukkig bracht een naburige boom uitkomst voor wat dat noodzakelijke kleine boodschapje betrof. Gewapend met ons onvolprezen regenscherm (want het was een troosteloos druilerig moment) begaven wij ons vervolgens door de Brinkhorst voor onze volgende (echte) boodschap. Wanneer het weer al zo troosteloos is biedt de leegstand van meerdere winkels een zo mogelijk nog troostelozer aanblik. In Haren de Krant las ik trouwens dat de Stichting Rommelmarkt Haren binnenkort haar intrek neemt (tijdelijk) in het pand waar destijds Op=Op in zat. Dat zal de Brinkhorst wellicht een wat minder troosteloze aanblik geven. Laten we het hopen.