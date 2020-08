Welk parkeerbeleid heeft Haren nodig?

Door: Redactie

In Haren de Krant van 26 augustus belichten we de parkeerdiscussie van de afgelopen twintig jaar. De vraag is: heeft Haren gratis parkeren nodig om de winkeliers te ondersteunen? Of wegen andere belangen zwaarder, zoals het stimuleren van fietsgebruik? En wat te denken van de financiën? De gemeente houdt jaarlijks rond 255.000 euro over aan het betaald parkeren. We willen in het artikel ook meningen van lezers verwerken.

Heeft u een uitgesproken mening over dit vraagstuk? Mail uiterlijk 18 augustus aan: redactie@harendekrant.nl.