Welke familie De Koster bezit een schilderij van Eddy Stevens?

Door: Redactie

De redactie ontving een oproepje van Chantal Kuipers uit Haren. Enkele jaren geleden bezocht zij een ‘familie De Koster’ in Haren, die een schilderij van een zekere Eddy Stevens aan de muur had hangen. Chantal werd zo geraakt door dat kunstwerk, dat ze het nog steeds niet is vergeten.

Destijds heeft Chantal aan de eigenaar gezegd het wel te willen kopen. De man zegde toe aan haar te denken als het zover zou komen. We zijn nu zes jaar verder en Chantal wil een nieuwe poging wagen om het schilderij te bemachtigen. Ze heeft gehoord, dat de familie ‘De Koster’ is verhuisd naar een appartement ‘in de buurt van een bakkerij’ in Haren. Dat kan de Rijksstraatweg zijn, maar ook het Raadhuisplein of het Anjerplein.

Wie weet welke familie wordt bedoeld en waar die woont? Mail aan info@chantalkuipers.nl