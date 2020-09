Werkgroep Goede Doelen maakt het u gemakkelijk en veilig om mee te doen

Nieuws:

Door: Redactie

De oogstmarkt van de Werkgroep Goede Doelen op 3 oktober gaat niet door wegens de Coronamaatregelen. Maar de werkgroep heeft toch inkomsten nodig voor de EBOO stichting in Nairobi. Men wil geld geven voor onderwijs voor kinderen en door de corona en sprinkhanenplaag in Kenia is er ook een grote behoefte aan een bijdrage voor voedsel.

Om deze reden vraagt de werkgroep om producten te bestellen. Met gaat van start met verkoop van hortensia kransen en mooie herfst stukken.

Verder zijn er gastendoekjes, slabbetjes, babymutsjes en diverse leuke kaarten te koop. En niet te vergeten heerlijke home made jam, cake, kruidcake, boterkoek en appeltaart.

Voor meer informatie / bestellingen / prijzen zie de site van de Werkgroep Goededoelen: www.wgd-haren.nl

Bestellen kan tot en met 30 september. Mail aan: info@wgd-haren.nl.

De bestelde artikelen kunnen op zaterdag 3 oktober 2020 worden afgehaald in het Gorechthuis van 11.00 – 15.00 uur.

In Haren kunnen de bestelde producten ook gratis worden thuis bezorgd. Verder staat er op 3 oktober in de hal van het Gorechthuis een mand klaar waarin men houdbare producten voor de voedselbank Stad Groningen kan deponeren.

De werkgroep gaf vandaag een overzicht van de ondersteunde doelen dit jaar.

*Het realiseren van een Beleeftuin bij het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren

*Onderwijs voor kinderen in Kibera, Nairobi