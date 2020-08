Werkzaamheden spoorbrug vallen tegen, extra stremmingen

Nieuws:

Door: Redactie

De spoorbrug bij Onnen krijgt een onderhoudsbeurt. Voor de zomervakantie was de brug al enkele weken afgesloten voor auto’s. De spoorbrug wordt geverfd, maar er blijken veel slechte staal-elementen in de monumentale brug te zitten. Daarom moet de brug worden gerestaureerd. De werkzaamheden duren daarom langer, tot 31 december 2020. En vragen ook om een andere aanpak.

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moet de constructie ‘ingepakt’ worden met een lagedrukcabine. Om de cabine te plaatsen en te verwijderen, is de brug twee keer een week lang voor al het verkeer afgesloten: deze week, van maandag 17 augustus tot en met zondag 23 augustus. En van maandag 23 november tot en met zondag 29 november. In de tussengelegen periodes is de brug afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen er dan wel langs.