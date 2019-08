Wie adopteert drie-potige kat?

Door: Redactie

Hilda Bastiaansen uit Haren heeft zich inmiddels een jaar ontfermd over een kat met drie poten.

Het is haar ondanks verwoede pogingen (samen met dierenbescherming) niet gelukt om een nieuw thuis voor het diertje te vinden. Haar eigen huisdieren en de nieuwkomer gaan niet goed samen. Daarom zoekt zij nog steeds naarstig naar een goede opvang van de kat, inmiddels ongeveer negen jaar oud. Hilda: “Bent u degene die beschikt over een groot dierenhart, redelijk rustig gelegen woont, geen hond of kat heeft en misschien zelfs beschikt over een klein tuintje of veilig te maken balkon?

Mail: hilda@bastiaansen.com”