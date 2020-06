Wie kent een goede bestemming voor stukje Harense folklore?

Door: Redactie

Vaandels en andere attributen, relikwieën van de Harense muziekvereniging Apollo, liggen te wachten op een goede bestemming. Medewerkers van de gemeente hebben ze aangetroffen op de zolder van ‘t Nije Cruijs aan de Kerklaan in Haren. Hoe symbolisch: vergane glorie van een orkest dat heeft bestaan van 1906-2005.

De honderd jaar is net niet volgemaakt. Apollo werd opgeheven wegens een gebrek aan leden, kort voor haar eeuwfeest. Muziekvereniging Harmonieorkest (en zangvereniging) Apollo speelde bijkans de hele soundtrack van het dorp Haren in tijden van lief en leed. Bij begrafenissen, huwelijken en tijdens bevrijdingsfeesten waren de musici van Apollo paraat. Ze begeleidden menig intocht van Sinterklaas en dodenherdenkingen in Haren. Apollo hoorde bij Haren, zoals Dorpskerk en Groene Parel. Hele gezinnen groeiden op met Apollo en het was droevig om te zien hoe de verenging rond de eeuwwisseling zieltogend was geworden. Er werd allang niet meer marcherend gespeeld, maar op het laatst waren er voor zittende concerten niet veel meer dan tien stoeltjes nodig. Een stil einde, maar voor veel mensen zijn er nog veel mooie herinneringen.

Foto: optreden in 1951 bij de Openbare Lagere School, nu Clockhuys. Het vaandel van toen,ligt nu nog op zolder.



Wat kunnen we ermee?

Over de geschiedenis van muziekvereniging Apollo verscheen in mei 2007 een prachtig boek, geschreven door Wil Legemaat. De titel is: Apollo 1906-2005: Muziek in Haren. Of het nog ergens te vinden is? De kans is klein. Maar het boek bewijst dat Apollo een prominente plek in de Harense samenleving heeft gehad. En nu terug naar die relikwieën op de zolder van ‘t Nije Cruijs: het zijn sporen van een eeuw Haren. Die zouden niet in de vuilniscontainer moeten belanden, zou je denken. Wie een goede bestemming kent, zou een mail kunnen sturen aan Margot Ijlst van de gemeente Groningen: m.ijlst@groningen.nl.