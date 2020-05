Wie veroorzaakte schade en vergat briefje achter te laten?

Door: Redactie

Maandag 18 mei tussen 10.00-12.00 uur heeft een automobilist schade veroorzaakt aan een blauwe Volvo V60, die stond geparkeerd op het Raadhuisplein naast het oude gemeentehuis. Deze persoon vergat een briefje achter te laten en het zou mooi zijn als hij of zij zich zou melden bij de gedupeerde. Dan kan de zaak met de verzekering worden afgehandeld. Was u de veroorzaker of zag u het gebeuren?

Fysiotherapeut Evert van der Meer werkt aan het Raadhuisplein en parkeert zijn auto daar altijd. Deze keer kost het hem waarschijnlijk rond 800,00 euro (spatbord moet worden vervangen). Hij is teleurgesteld, dat de veroorzaker in eerste en tweede instantie geen reden zag een bericht achter te laten. Van der Meer hoopt nu, dat de veroorzaker van de schade zich alsnog wil melden.

Hij heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die kan weer worden ingetrokken zodra de betreffende automobilist zich meldt.

Wellicht kent u iemand, die na maandag 18 mei zelf plotseling enige schade aan zijn/haar auto had.

Wie informatie wil doorgeven wordt verzocht te mailen aan: evert@fysioharen.nl