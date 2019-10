Winkeliers kunnen beter samenwerken

Door: Redactie

“Voor mij is het duidelijk, dat er in de detailhandel nog meer samengewerkt kan worden”, zegt Germen Olivier van Flashman Mannenmode in Haren. Hij brengt zijn visie binnenkort in de praktijk en gaat schoenen verkopen van De SchoenenZaken in Groningen. Het wordt een kleine ‘shop-in-shop’. Germen: “Ik hou op die manier klanten in Haren. Mijn winkel wordt er completer van. Ik doe het voor mijn klanten.”

Drijfveer

Verkoop via internet is een bedreiging gebleken van winkels, maar hopeloos is de situatie niet. “Er zijn nog genoeg mensen die waarde hechten aan het enthousiasme en vakmanschap van winkeliers. Ze willen die emotie ervaren. Misschien komt dat gevoel zelfs wel weer terug.” Olivier zegt dat hij zijn bedrijf niet runt om alleen maar geld te verdienen. Hij wil vooral mensen een plezier doen. Ze helpen met goede adviezen, zodat ze zich fijn voelen in hun kledingstijl. Daar beleeft de verkoper zelf ook plezier aan. Dat hij er zijn boterham mee verdient is een mooi gevolg. Geld is dus geen drijfveer.

Cruciale waarde

Private shopping? Geen bezwaar voor Flashman. De aangekochte kleding gratis vermaken? Prima. Het samenspel met zijn klanten vormt voor deze ondernemer een soort menselijke economie, waar gevoelswaarden tellen in plaats van geld. In die sfeer voelen steeds meer mensen zich prettig, denkt Olivier. En daardoor zal de belangstelling voor het kopen in winkels wel weer toenemen. Winkels, die van cruciale waarde zijn voor de leefbaarheid van Haren.

Samenwerkende winkels

Er zijn meer voorbeelden van samenwerkende winkeliers in Haren. Op 29 oktober organiseert Bistro Heerlijk een diner annex modeshow met Mignon By Marlieke (Kerkstraat), Boase (Kerkstraat) en Grijs (Rijksstraatweg). Boekhandel Boomker is verhuisd naar het Raadhuisplein en heeft daar een open verbinding gemaakt met het Bakkerscafé van Bakkerij Haafs, waar De Koffiewinkel de koffie en apparatuur leverde. Er zijn ondernemers die bij warm weer gratis ijsjes bij Astoria beschikbaar stellen. En er zijn zo nog meer voorbeelden. Wat Germen olivier betreft een prima ontwikkeling.

Foto: Gezelligheid troef bij Flashman (Germen op de foto tweede van rechts).