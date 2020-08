Winkelnieuws: Stichting Rommelmarkt Haren tijdelijk naar A1 locatie Brinkhorst

Nieuws:

Door: Redactie

Opvallend nieuws: de Stichting Rommelmarkt Haren verhuist in september tijdelijk van de Hortuslaan naar één van de top winkellocaties van Haren in De Brinkhorst.

Het pand waar OP=OP Voordeelshop was gevestigd wordt door de eigenaar tot 1 januari 2021 verhuurd aan deze stichting, die met haar opbrengsten goede doelen steunt. Voorzitter Jan Derk Sluurman laat desgevraagd weten erg blij te zijn met deze kans. “Door Corona konden we aan de Hortuslaan niet uit de voeten en moesten we sluiten. Door deze verhuizing kunnen we weer op gang komen en we denken dat we voor de Brinkhorst een trekpleister kunnen worden.” Met dat laatste raakt Sluurman een gevoelig punt: leegstand. In De Brinkhorst staan verschillende ruime winkelpanden leeg en dat is niet bevorderlijk voor de uitstraling. Als er straks weer leven in de brouwerij komt, zullen andere winkels er wellicht van profiteren.

De stichting heeft zich voorlopig voor tot januari verbonden aan het pand met een mogelijke uitloop naar een langere periode. “Intussen blijft de Hortuslaan in gebruik als opslag. Daar hebben we de huur niet opgezegd”, zegt Sluurman. De stichting steekt zijn nek uit omdat men op hogere maandlasten uitkomt. De verhuizing staat gepland rond 15 september a.s. Nadien zullen de openingstijden worden verlengd met twee middagen. Vanaf die datum is men open de middagen van woensdag tot en met zaterdag.