Woensdag verschijnt de jubileumkrant!

Door: Redactie

Met genoegen en ook met enige trots kunnen we u vanaf woensdag 24 juni de jubileum-uitgave van Haren de Krant presenteren. De krant bestaat deze maand 25 jaar.

In de krant van volgende week leest u naast de ‘gewone artikelen’ ook artikelen en columns van lezers. Verder een uitgebreid en persoonlijk verhaal van de redacteur en uitgever over de ontstaansgeschiedenis van Haren de Krant. Zoals met veel beroepen en bedrijven ligt de oorsprong van deze krant in zijn kinderjaren.

De krant wordt verspreid van 24-26 juni. U kunt vanaf vrijdag ook exemplaren vinden bij o.a. TinQ tankstation Kerklaan, Pater schoenreparaties, Boomker en Total Haren.

Op de foto: de eerste uitgave van juni 1995.