Woonborg zette bewoners op verkeerde been en geeft dat ruiterlijk toe

Woningbouwvereniging Woonborg heeft ruiterlijk toegegeven, dat zij onhandig heeft gecommuniceerd met bewoners van de Ridderspoorweg en Windeweg in Haren. In 2016 werd hen beloofd dat 32 woningen zouden worden vervangen door eigentijdse nieuwe huurwoningen. In 2018 werden de oude huizen gesloopt, maar toen bleef het stil.

In 2019 publiceerde Woonborg een nieuwsbrief met het goede nieuws, dat de nieuwbouw eindelijk kon beginnen, omdat met de NAM afspraken waren gemaakt over een bijdrage in de kosten van bevingsbestendig bouwen. Er was zelfs een buurtborrel om dit te vieren. Maar toen de glazen waren opgeruimd bleef het opnieuw stil.

