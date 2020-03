ZINN bouwt Zorgvilla Verdi: Zorg in een luxe ambiance

Door: Redactie

In juni prijkt de naam van de Italiaanse componist Guiseppe Verdi op de zorgvilla, die door ZINN wordt gebouwd aan de Dilgtweg. Op de eerste etage van de villa wordt dan ‘topzorg’ geleverd. De combinatie van een luxe leefstijl met intensieve lichamelijke zorg (in de nabijheid van allerlei paramedische diensten) is een primeur in onze regio.

“Iemand die zich altijd een luxe leefstijl heeft kunnen permitteren wil die niet opgeven zodra men is aangewezen op zorg”, zegt Boukolien Woltjer. Zij gaat leidinggeven in de zorgvilla, die volgens ZINN gaat voorzien in een behoefte. Nieuw in het noorden, want andere particuliere aanbieders richten zich op luxe zorg voor uitsluitend mensen met dementie. Naast deze zorgvilla zullen in de zomer nóg twee nieuwe woongebouwen worden geopend, waar ZINN reguliere zorg (met indicatie voor thuiszorg en meer) aanbiedt. Ook daar is gekozen voor muzikale namen: Bach en Brahms. Meer info en aanmelden: www.zinnzorg.nl

In Haren de Krant, die van 17-20 maart wordt verspreid het verhaal over deze nieuwe woonzorg-vorm in Haren.

Boukolien Woltjer (rechts) en Carin Zomer voor Zorgvilla Verdi