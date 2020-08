ZINN zoekt vrijwillige chauffeurs

Nieuws:

Door: Redactie

ZINN zoekt chauffeurs voor de Buurthuiskamer ZINN locatie De Dilgt in Haren.

ZINN biedt in Groningen, Haren en Hoogezand dagbesteding aan in de Buurthuiskamers. Bezoekers hebben door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven.

Het vrijwilligerswerk

Men is op zoek naar vrijwillige chauffeurs/bijrijders die met geduld, humor en verantwoordelijkheidsgevoel de bezoekers thuis op halen en naar de Buurthuiskamer van ZINN locatie De Dilgt brengen. De Buurthuiskamer is van maandag t/m vrijdag geopend. U volgt een verplichte ANWB training en een rolstoeltraining.

ZINN

ZINN is dé organisatie voor persoonlijke (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand.

Bij ZINN is aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing via scholing, speciaal voor vrijwilligers. Men hanteert diverse onkostenvergoedingen en zorgt dat u verzekerd bent. Aanmelden: Annemiek Ekamper 06-51220675 / a.ekamper@zinnzorg.nl