Zo ontstond de Harense webshop Hip & Lief

Door: Redactie

Het zat er als kind al in: creativiteit. Mariska Gankema (32) herinnert zich nog hoe ze met haar moeder knutselde en op haar school (Zernike College) vond zij de creatieve vakken leuk. In 2018 opende zij haar webshop als een heel logische stap. Ze maakt kinderkleding, die je niet overal tegenkomt.

Met een lach vertelt ze dat haar man haar eens zei: “Zoek een hobby.” Mariska hoefde niet lang te zoeken, want naaldkunst vond ze al leuk en ze haakte graag. Voor haar jonge dochter naaide ze eens een jurkje en pronkte ermee op haar Facebookpagina. “De complimenten stroomden binnen”, zegt Mariska. “En er waren ook mensen, die vroegen of ik in opdracht zoiets kon maken voor hun kinderen. Ik begrijp dat wel, want zelf werd ik ook enthousiast over kinderkleding, die ik op social media voorbij zag komen. Ik dacht toen: dat wil ik ook kunnen maken. Ik kocht een naaimachine en het lukte me.”

Bedrijf

De eerste spontane bestellingen brachten Mariska op het idee om nog meer kleding te maken en op social media te presenteren. Je kon erop wachten, de belangstelling van ouders met jonge kinderen groeide. “Zo kwam ik op het idee om mijn eigen webshop te openen. Mijn man is developer en kon de webshop zelf voor me bouwen. Bij de Kamer van Koophandel heb ik mijn bedrijf laten inschrijven. De naam Hip & Lief heb ik zelf bedacht. Ik maak namelijk kleding die hip en lief is, vind ik.” In 2018 ging de online winkel open en de klandizie begon gestaag te groeien. “Ik verkoop in het hele land, maar nog weinig in mijn eigen woonplaats. Dat vind ik wel jammer.”

Zolder

Mariska kiest haar stoffen met grote zorg uit. “Ik werk met duurdere stoffen, want ze moeten zich ook na het wassen goed houden. Ik doe ze zelf in de was om ze te testen.” De verkoopprijzen op haar website zijn niet hoog en dat komt doordat zij uit één baal stof veel kleding kan maken. Mariska werkte in het begin met bestaande patronen, maar heeft die inmiddels flink aangepast naar haar eigen smaak. Vrijwel iedere avond vertrekt ze naar de zolder van haar huis in Oosterhaar om achter de naaimachine te kruipen. Desondanks heeft ze wel een levertijd van ongeveer drie weken. “Ik doe dit naast mijn baan als casemanager in de jeugdzorg in Delfzijl”, zegt ze. “Het gebeurt dus allemaal in mijn vrije tijd.”

Een webshop en tóch een beetje lokaal. Mariska gaf een mooie draai aan haar hobby. Te bewonderen op www.hipenliefhandmade.nl

foto: Mariska op de plek waar ze ‘s avonds is te vinden.