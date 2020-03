Zo snel ging de inbraak bij Boase

Nieuws:

Door: Redactie

De inbrekers die een bigbag vulden met dure merkkleding bij Boase in Haren staan op beeld. De hele inbraak duurde minder dan een minuut, maar iedere seconde daarvan is opgenomen door camera’s. Ook werden stemmen vastgelegd. Hieronder is te zien hoe de twee inbrekers razendsnel en doelbewust naar bepaalde kledingrekken liepen om daar hun slag te slaan.

Alles wijst erop, dat zij de winkel eerder hebben verkend.

Kunt u de politie helpen? Bel 0900-8844.

Lees het verhaal op: https://www.harendekrant.nl/nieuws/brutale-inbraak-bij-boase-inbrekers-vastgelegd-op-filmbeelden/