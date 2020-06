Nieuws:

Door: Redactie

De jaarlijkse zomerfai,m die dit jaar 28 juni zou plaatsvinden in Sassenhein, gaat niet door.

De redenen zijn nagenoeg bekend. Over de herfstfair, die doorgaans in oktober plaatsvindt, is nog niet bekend of die al dan niet doorgaat. Ook die fair wordt georganiseerd door Coby Eggen uit Haren.