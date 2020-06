Zoontjes van Arjen Robben gaan in Haren voetballen

Door: Redactie

De terugkeer van voetballer Arjen Robben naar FC Groningen heeft alle ingrediënten voor romantiek. De wereldster die zijn afkomst niet verloochent doet iets met de Groningers. Robben voelt zich niks te goed voor terugkeer naar FC Groningen. Die nuchterheid wordt gewaardeerd.

Het gevoel, dat Arjen Robben na een avontuur van twintig jaar(dat hem op wereldniveau tot grote hoogten en diepe laagten bracht) terugkomt ‘naar huis’; het zijn beelden die tot de verbeelding spreken. Alsof hij de verloren zoon is. Vandaag is een vlag opgehangen op het hek van zijn villa in aanbouw aan de Verlengde Hereweg in Groningen. De tekst vat de noordelijke emotie goed samen.

Voor Haren zit er ook een leuk aspect aan de terugkeer van Robben naar Groningen. Hij zei in een tussenzinnetje, dat zijn twee zoontjes (8 en 12) gaan voetballen bij Be Quick op stadion Esserberg te Haren. Het zal voor de secretaris wel een bijzondere ervaring zijn geweest om deze aanmeldingen in zijn mailbox te ontvangen. Het betekent dat straks vader en moeder Robben langs de lijn zullen staan. En dan komt de voetbalheld opeens heel dichtbij.