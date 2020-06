Zorgbestuurder: “Leg uw frustraties over corona niet neer bij zorgmedewerkers”

Door: Redactie

Zorgbestuurder Roeli Mossel van de NNCZ, waar De Zonnehof in Haren onder valt, doet een beroep op familie van ouderen om een beetje lief te zijn voor zorgmedewerkers. In haar gastencolumn op deze homepage merkt zij op dat er nogal wat mensen zijn, die hun frustratie over de coronamaatregelen afreageren op zorgmedewerkers die gewoon hun opdracht uitvoeren.

Ze stelt dat de zorg niet de schuld heeft van corona en ook niet de bedenker is van de maatregelen. Ze wil graag meedoen aan een debat over de mogelijke gang van zaken als er een tweede golf mocht komen.

Niet alleen in De Zonnehof, maar ook bij andere woonzorgcentra voor ouderen, is de sfeer soms wat grimmig aan het worden. Familie heeft steeds minder begrip voor de lockdown, waardoor zij hun dierbare al maanden niet hebben kunnen zien. En nu er een versoepeling is van de bezoekregeling ontstaat er een ‘grijs gebied’ waarin regels soms verschillend worden geïnterpreteerd of waar fouten worden gemaakt in de uitvoering ervan. Op die grimmige sfeer doelt Mossel waarschijnlijk in haar column.

Wie het openbaar debat zou moeten starten over de werkwijze voor het onverhoopte geval er een tweede corona-golf over ons land zal komen is niet duidelijk. Wellicht ligt er een rol voor Actiz, de koepelorganisatie van de ouderenzorg. Lees de column: https://www.harendekrant.nl/nieuws/gastencolumn-zorg-door-roeli-mossel-bestuurder-nncz-de-zonnehof/