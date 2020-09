Door: Redactie

Geen wind, maar toch schade. Een dikke boomtak is vandaag rond 18.00 uur afgebroken en op het dak van een woning aan de Rijksstraatweg in Haren terechtgekomen. Niemand raakte gewond, maar er is een flinke schade aan het dak.

De brandweer is uitgerukt om de tak te verwijderen.

Foto: 112Groiningen/Harendekrant