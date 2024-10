Zwembad in Haren is gered

Door: Redactie

Op 3 oktober is er een flinke stap gezet om het Zwembad Scharlakenhof in Haren ook op lange termijn te laten voortbestaan. Niet alleen zegde wethouder Inge Jongman de exploitatiestichting een directe bijdrage van 5 ton toe om achterstallig onderhoud weg te werken, maar ze zei ook dat de gemeente op termijn de zwemvoorziening zou willen overnemen van de stichting. Voorzitter Piter Bakker van de stichting (SEZS) deed geen moeite zijn blijdschap te verhullen toen hij het nieuws hoorde.

De wethouder kwam persoonlijk naar het zwembad om de beslissing toe te lichten. Daarbij maakte ze direct het voorbehoud, dat de gemeenteraad in november nog moet instemmen met het plan. Als dat gebeurt zal de gemeente voor 500.000 euro onderhoud laten plegen aan het pand. De staat van het dak is zeer slecht en het gebouw lekt veel warmte, dus dat geld is nodig. “Met eigen middelen hadden we dit zeker niet kunnen aanpakken”, zegt Piter Bakker. “We hebben als stichting dit bad in 2014 overgenomen met een exploitatieovereenkomst van 10 jaar en een jaarlijkse subsidie. Daarmee hebben we destijds 1,4 miljoen in het gebouw gestoken, maar na tien jaar staan we voor nieuw onderhoud. Dat wisten we en daarom wilden we met de gemeente in gesprek over de toekomst.”

Gemeentelijk bad

Wethouder Jongman zegt dat onderzoek is gedaan naar de staat van onderhoud en het bestaansrecht van de zwemvoorziening in Haren. Op basis daarvan heeft men de keus gemaakt om het zwembad voor Haren te behouden, ook op lange termijn. “De druk op de zwembaden in Groningen is al heel groot, dus het is goed dat Haren haar eigen voorziening heeft en houdt”, zegt Jongman. “Door de directe bijdrage van 500.000 euro kan de stichting door. En wij hebben tijd om een plan te maken voor de langere termijn. Daarbij is het onze intentie om er weer een gemeentelijk zwembad van te maken. Daarbij is het zeker denkbaar dat we een geheel nieuw zwembad gaan bouwen. Over de locatie daarvan is nog geen zinnig woord te zeggen.”

Sleutels inleveren

De gemeente Groningen neemt dus straks het zwembad weer liefdevol terug, nadat de gemeente Haren het in 2013 juist wilde afstoten. Piter Bakker: “De relatie met de gemeente Haren was destijds niet zo innig. Eerlijk gezegd hebben we ons door Groningen altijd meer gewaardeerd gevoeld en de gemeente heeft ons in moeilijke tijden hulp geboden.” Dat de stichting SEZS over enkele jaren de sleutels van het bad weer zou moeten inleveren aan de gemeente, juicht hij toe. “Wij hebben als stichting altijd het doel gehad om in Haren een zwembad te behouden en als dat straks weer onder de vleugels van de gemeente kan is dat geweldig. Natuurlijk hoop ik dat wij als adviseurs betrokken zullen blijven, want we hebben inmiddels veel kennis en ervaring.”

10-jarig bestaan

In september heeft de stichting met haar vrijwilligers het 10-jarig bestaan gevierd. Men kon toen nog niet weten dat de gemeente het voortbestaan van het zwembad veilig zou stellen. Terugkijkend mag worden gezegd dat de stichting en haar vrijwilligers een topprestatie hebben geleverd, door tien jaar lang ‘op de winkel te passen’, waardoor zwemlessen en recreatief zwemmen doorgang konden vinden. Men maakte financieel zware tijden door en had soms een gebrek aan betaalde zwemdocenten. Maar de bezoekersaantallen (65.000 per jaar) zijn altijd goed genoeg gebleven om eigen inkomsten te verwerven naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente (138.000 euro). Piter Bakker zegt dat eind 2024 ook de laatste termijnen van lopende leningen (waaronder 700.000 euro van de gemeente in 2014) zijn afbetaald. “We sluiten het jaar schuldenvrij af”, zegt hij. Wethouder Jongman prijst de stichting en de vrijwilligers voor hun inzet tot nu toe.

Harenaars blij

Na berichtgeving op de website van Haren de Krant kwamen er blije reacties op het nieuws. Een bloemlezing:

-Goed nieuws! Eén van de voordelen van het overgaan naar de gemeente Groningen!

-Groot compliment voor alle vrijwilligers en het bestuur. Zonder hen was het zwembad er nu niet meer en was het ook nooit weer teruggekomen. Waar een rijke gemeente Haren veel te vrekkig in was!

-Heel fijn nieuws, nu hopen dat er ook iets gebeurt met het buitenbad, dat heb ik wel gemist.

-Wat een geweldig nieuws en wat mogen we de vrijwilligers van het zwembad dankbaar zijn dat zij er voor gezorgd hebben dat Scharlakenhof in de benen gehouden is.



Piter Bakker



Wethouder Inge Jongman