Column Bert Heikens, huisarts in Haren – maart 2020

Column:

Door: Redactie

Corona-lessen

Maandag 2 maart, 8.00 uur in de ochtend. Het begin van een nieuwe week. De dag ervoor was er in de media veel aandacht voor het virus geweest. De telefoon stond aardig roodgloeiend die ochtend in de praktijk. Meerdere ongeruste patiënten, begrijpelijk. Mijn assistente vroeg mij om advies, wat moesten we adviseren aan iedereen? Gelukkig waren wij voorzien van de laatste adviezen van het RIVM die een duidelijke richtlijn bevatten. Hiermee konden en kunnen we gelukkig iedereen goed informeren en waar nodig geruststellen. Op het moment van schrijven van deze column is onze provincie tot nu toe als enige nog gevrijwaard van dit alles beheersende virus. Inmiddels zal het wellicht ook wel in onze provincie uitgebroken zijn. Het zijn rare weken die we meemaken in de praktijk, voor het eerst in mijn carrière geef ik geen handen meer en zijn we constant druk bezig onze voorraden beschermingsmiddelen op peil krijgen en te houden. Ik hoop dat we onze gezondheidszorg op niveau kunnen houden, het zal spannend worden. In Italië lukt dit al niet meer. Bij de jaarlijkse griepepidemieën zitten we soms al aan de tax. Volle ziekenhuizen, schuiven van patiënten tussen ziekenhuizen etcetera. Zou de Corona-crisis nu een goede waarschuwing zijn waar een wijze les uit moet worden getrokken? We zullen onze kijk op het gevaar van virussen drastisch moeten veranderen. Er zullen in de toekomst vergelijkbare of misschien gevaarlijker virussen opduiken. Willen we dit kunnen behappen dan zullen we er echt anders mee om moeten gaan. Misschien is handenschudden dan wel voorgoed passé.