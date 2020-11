Column Bert Heikens, huisarts in Haren (november 2020)

Column:

Door: Redactie

Meer tijd

Een van de weinige voordelen van de huidige coronacrisis is dat ik als huisarts nu

meer tijd lijk te hebben gekregen voor mijn patiënten. Gek genoeg, want je zou

denken dat we het steeds drukker hebben gekregen door de grote aantallen

covid-patiënten. Niets is minder waar, ik heb nu steevast 15 minuten per consult,

voorheen de bekende 10 minuten. Het is erg fijn om nu meer tijd per patiënt te

hebben. Iedere huisarts had plannen om dat een keer te veranderen maar het leek

niet van de grond te komen. Nu door de crisis is het noodgedwongen ontstaan. 15

minuten, gereguleerde spreekuren van alle medewerkers in de praktijk waardoor

we de bezetting van de wachtkamer volgens de RIVM-normen kunnen sturen. Ik

zie dus minder mensen maar toch draait het zo al sinds maanden. Veel zaken

blijken ook wel telefonisch afgehandeld te kunnen worden. En als dat toch niet zo

blijkt te zijn, kunnen mensen alsnog op het spreekuur gezien worden. We zijn

eigenlijk als vanzelf op een andere manier gaan werken. Meer tijd voor de patiënt,

de dokter kan zijn werk ook beter doen. Erg fijn.

Dat brengt me gelijk op een laatste punt. Ik merk dat patiënten vaak klachten lijken

uit te stellen en dan te laat een afspraak maken. Bij deze wil ik zeggen; blijf vooral

komen naar de huisarts en stel uw klachten of twijfels daarover niet uit. Er is tijd

voor en we zorgen ervoor dat de praktijken veilig blijven.