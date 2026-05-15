vrijdag 15 mei 2026

Nieuws:

Vleugel die gestemd is op 432 Hz te horen in Gorechtkerk

Door: Redactie

Op 22 mei concerteert Erik Huele op zijn vleugel die anders is gestemd dan gebruikelijk. Deze vleugel staat in de Gorechtkerk.

Het concert begint 22 mei om 20.15 uur
Info en reserveren via www.erikhuele.nl

Christian Bollmann – boventoon zang, trompet, alt blokfluit & gitaar (foto)
Erik Huéle – piano, zang, klankschalen & rainstick (foto)

Zij spelen eigen compososities, Satie, Bach, Gurdjeff, meezing liederen en klankreis.
In de middag een workshop boventoonzang en stem expressie en meezingconcert te Haren,

