Waarschuwing voor telefoontjes van oplichters en dieven

In een Burgernet-bericht heeft de politie in Groningen (en Haren) gisteren weer gewaarschuwd voor telefoontjes van nep-agenten, die uit zijn op waardevolle spullen.

De echte politie meldt dat in de telefoongesprekken wordt gezegd dat in de buurt inbrekers op pad zijn en dat er signalen zijn dat deze het ook op het gebelde slachtoffer hebben gemunt. De nep-agent biedt aan om waardevolle spullen te komen ophalen. Trap er niet in, de echte politie zal dit nooit doen. Wordt u ook gebeld en is een nep-agent naar u onderweg? Bel 112 en laat de politie deze persoon betrappen.

Heeft u andere informatie? Bel 0900-8844 (politie geen spoed).