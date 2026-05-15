Hoogste punt van blikvanger is bereikt

Op woensdag 13 mei is het hoogste punt bereikt van Huys de Haar, een woongebouw met 21 appartementen aan de Rijksstraatweg in Haren. Een feestelijk moment dat werd gevierd op de bouwlocatie samen met toekomstige bewoners, aannemer Brands Bouw, betrokken adviseurs en de ontwikkelaars.

Huys de Haar, ontworpen door architectenbureau Vector‑i, is een ontwikkeling van MWPO en Beauvast en omvat 21 exclusieve appartementen met ruime buitenruimtes, een ondergelegen stallingsgarage en een groene parktuin door LAP Landscape & Urban Design.

“Met het bereiken van het hoogste punt zetten we vandaag een mooie stap richting de afronding van Huys de Haar. We zijn trots om dit moment samen te vieren met de bouwers, kopers en alle betrokken partners die dit project mogelijk maken,” aldus Kristiaan Capelle, eigenaar van MWPO. De bouw verloopt volgens planning. Naar verwachting wordt Huys de Haar eind dit jaar opgeleverd.

Fotografie: Ronald Zijlstra