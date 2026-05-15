Bloemen van mozaïek in het OOG en OOR huis Onnen

Ruim een jaar is er hard gewerkt in het OOG en OOR huis* aan bloemen van mozaïek. Van verschillende bloemvormen zijn mallen gemaakt, zodat de slechtziende deelnemers zelfstandig de juiste kleur stenen op de juiste plek konden leggen. Naast de bloemen zijn er bladeren en een aantal vlinders gemaakt.

Na het leggen van de steentjes en het schoonmaken hiervan, moesten de vormen worden gevoegd en gelakt. Er zijn speciale houders gemaakt, waar de bloemen in passen.

Op dinsdag 12 mei zijn de 8 bloemen met bladeren geplaatst door de makers in onze tuin. De vlinders worden er later bij geplaatst en misschien volgen er nog wel meer insecten. Het is een fleurig geheel geworden. Mocht u in de Mottenbrink in Onnen komen, dan kunt u op 1G onze bloemen bewonderen.

*In het OOG en OOR huis in Onnen komen mensen die blind/slechtziend én slechthorend zijn. Samen ondernemen ze allerlei activiteiten.

