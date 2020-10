Column Bert Heikens, huisarts in Haren – oktober 2020

Column:

Door: Redactie

Mondkapjes

Als co-assistent wist ik niet beter; mondkapje op als je op de spoedeisende hulp iemand moest hechten, of als je op de OK stond te assisteren bij een operatie. Toen was het heel normaal om er een op te doen. Instructies over hoe je ze moest op- en afdoen kregen we nooit, althans niet dat ik mij kan herinneren. Ik weet ook nog goed hoe het was om nu voor het eerst weer een mondkapje te moeten dragen, tijdens de eerste golf. Bij de hoest-spreekuren gebruikten we ze toen. Het wilde maar niet wennen en ik was blij dat ie weer af kon na een spreekuur.

Nu in deze tijd heb ik gedurende een heel spreekuur een mondkapje op. Het went inmiddels moet ik zeggen. Op een gegeven moment weet ik zelfs niet eens meer dat ik hem op heb.

Voor de patiƫnt tegenover me is het een geworstel merk ik steeds weer. Zij wennen er maar moeilijk aan en dat kan ik me voorstellen. Wat me vooral opvalt is het zeer veelvuldig afzakken en vervolgens aanraken van de kap met de vingers. Bijna continu. En dit is dus nu juist niet goed. Je kunt daarmee virus aan je handen krijgen. Mijn tip; was eerst de handen thuis grondig, zet de kap op door de touwtjes achter de oren te bevestigen, het neusstukje rond de neus vouwen (bij een stoffen kapje lukt dit niet) en er dan niet meer aankomen. Dus u raakt dan alleen bij het opzetten even kort het neusstukje aan. Na afloop gooit u het kapje weg door alleen de touwtjes aan te raken. Succes en laten we ons goed aan alle maatregelen houden!