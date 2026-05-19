Loed Nieveen Toernooi 31 mei: topvoetbal op Stadion Esserberg Haren

Voetbalclub Be Quick 1887 uit Haren organiseert op 31 mei weer het traditionele Loed Nieveen Toernooi. Dat lijkt weer een sportief spektakel te worden, want er doen weer jeugdteams mee van tientallen verenigingen uit heel Nederland. Om een greep te doen: FC Emmen, FC Volendam, FC Groningen, SC Cambuur en Alphense Boys.

De teams zijn gelieerd aan betaald voetbalclubs, topjeugdopleidingen en ambitieuze amateurverenigingen. Daardoor wordt een hoog niveau verwacht. Maar volgens de organisatie gaat het om méér dan voetbal alleen. Erwin van Dijk van Be Quick zegt: “Wat dit evenement bijzonder maakt is de combinatie van topsport, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk, regionale trots en voetbalcultuur.” Een mooie volzin, waaruit valt af te lezen dat Be Quick het toernooi ziet als onderdeel van de ontwikkeling van topsporters. Dat past wel bij deze vereniging, die zich graag afficheert als een mini-samenleving waar veel te leren valt.

Wat Van Dijk betreft stroomt het publiek 31 mei in groten getale naar de Esserberg om van topsport te genieten, de entree is gratis.