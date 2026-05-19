Handige tips uit de buurt – 19 mei 2026 door Tuutjefluiter

28 mei 20-22.30 uur Ontmoetingskerk, Sterremuurweg, Lezing door dhr Frans Leyen over Vincent Weijland (1921-1945), die tijdens WO II tijdelijk in villa de Vennen verbleef.

Tevens vertoning van de korte film Samenleving BV, gemaakt met de jongeren theatergroep van ’t Clockhuys. waarin 7 jongeren hun ideeën voor een betere samenleving spuien ,maar wordt er naar hen geluisterd ?

Gratis toegang voor iedereen die zich heeft aangemeld voor 25 mei bij:

https://nutgroningenharen.nl/agenda-2025-2026/vincent-weyland-1921-1945-door-dhr-frans-leijen-op-donderdag-28-05-2026/

Consumpties voor eigen rekening. Het gebouw heeft een achteringang met overdekte fietsenstalling.

Clockhuys

23 mei 12-15.30 uur Urban Sketching Workshop met cultuurhistorische wandeling binnen Haren. Leer hoe je snel een aantrekkelijke tekening met een verhaal maakt.

26 mei 19.45-22.15 uur start cursus Sieraden van keramiek maken. (4 weken). Inschrijving beide cursussen:

https://clockhuys.com/beeldende-kunst-2025-2026/

Clockhuysplein voor senioren

22 mei 13.30-14.30 uur Dans op recept, houd je fysiek en mentaal fit, eigen bijdrage 3 euro

29 mei 15.30-17 uur Discussieclub met Hein en Michiel. Elke laatste vrijdag van de maand.

Kerk

Bartholomeuskerk in Noordlaren is 23 24 en 25 open in het kader van Feest van de Geest.

Met expositie van kunstenares Tineke Demmer, materiaal Oud Papier bewerkt met Berlijns blauw,

goud en wit, meer: https://feestvandegeest.nl/gnd/kerken/bartholomeuskerk-noordlaren/

Kansen voor kinderen

28 mei 13.30 uur Rietschans, Meerweg, Conferentie Kansen voor Kinderen

Met onder andere de concrete ervaringen die op zijn gedaan door de ervaringsdeskundige buddy’s die huishoudens begeleiden. En de ervaringen van Doorbraakteams bij het vinden van passende oplossingen voor complexe casuïstiek. Ook zijn er interessante workshops te volgen. Genodigden: bestuurders en werknemers van organisaties in het sociaal domein, gemeenten en zorginstellingen, ervaringsdeskundigen, buddy’s, vrijwilligers, studenten en andere geïnteresseerden Aanmelden:https://kansenvoorkinderengroningen.nl/conferentie-kansen-voor-kinderen-2026/ Voor de workshops: https://kansenvoorkinderengroningen.nl/wp-content/uploads/2026/02/Workshops-Kansen-voor-Kinderen-28-mei-2026.pdf

21 juni Lions Club ralley met uitdagende opdrachten. Goede doel: Kansen voor kinderen. Kosten 375 euro,- 2 personen per auto. Dit is inclusief lunch, borrel en barbecue aan het Paterswoldsemeer en de bijdrage voor Kansen voor Kinderen.

https://lcgh.nl/actions/3-rally-2026.html

Dilgt

3 juni 19.30: Theatervoorstelling “Scenes uit het leven van iemand met dementie”. Theatergroep Wolthers bestaat volledig uit professionals uit de ouderenzorg die daarnaast een grote liefde hebben voor toneel. Met hun voorstellingen maken ze op een heldere en invoelende manier zichtbaar en bespreekbaar wat er speelt in de zorg voor kwetsbare ouderen en hun familie. Toegang gratis https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen/activiteit/theatervoorstelling-scenes-uit-het-leven-van-iemand-met-dementie

Sport

23-25 mei Glimmen Pollselaan, Golfclub: NGF NK Strokeplay (72 holes) voor meisjes/jongens t/m 21 jaar. Inschrijven kan via: golf.nl/wedstrijden.

VWDTP, Meerweg Haren biedt personen met een beperking mogelijkheden voor aangepast zeilen. De boten van Stichting Sailability kunnen niet omslaan of zinken en worden bestuurd met een joystick.Zeildata zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden en voldoende vrijwilligers: data 23 mei, 27 juni, 11 en 25 juli. Kosten 20,- euro voor 1,5 uur zeilen Info en aanmelden kan bij :https://vwdtp.nl/leren-zeilen/aangepast-zeilen/

Verkeer

6 juni 10-14 uur Zomers Haren, Achter de Molen, Mono Fotoframe (25-100) Over de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer. Met: Hulp bij instellen telefoon, kennisquiz en maken leuke

polaroidfoto. https://www.verkeerswijzergroningen.nl/verkeerseducatie/monofotoframe/

Oponthoud wegens asfaltering van weg in beide richtingen:

Nieuwlandsweg 18 mei 7 uur – 20 mei 16 uur

Meerweg 18 mei 7 uur – 21 mei 16 uur

Erasmuslaan 18 mei 7 uur- 21 mei 16 uur.