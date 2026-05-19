Harense trainer schreef ode aan de vriendschap

Door: Redactie

Linda Beukeboom heeft in Haren vele jaren gymnastieklessen aan ouderen gegeven (Scharlakenhof), maar was ook trainer voor Nordic Walking in Haren en Glimmen. Ze heeft nu een boek geschreven met als titel ‘De Damestrimgroep’. Voor dit boek werd zij geïnspireerd door haar ervaringen met vrouwen in Haren en Glimmen. Het boek noemt zij een ode aan de vriendschap. Het gaat over een groep vrouwen die wekelijks samen sporten en daarbij lief en leed met elkaar delen. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandels Boomker en Bruna in Haren.