Column Bert Heikens, huisarts te Haren (september 2020)

Column:

Door: Redactie

Ommetje

Sinds vele jaren hebben wij een hond, een klein exemplaar weliswaar, maar het is er wel één die dagelijks vier maal moet worden uitgelaten. In de winter was het altijd mijn gewoonte vooral ’s avonds wat kortere rondjes te maken. De hond had het koud dacht ik, maar haar baasje natuurlijk ook. Toen bleek dat de hond een beetje was aangekomen en zij ook een soort ontsteking aan de rug kreeg, realiseerde ik mij dat er wat moest gebeuren. Vanaf dat moment ben ik, onafhankelijk van het weer elke avond langere stukken met haar gaan wandelen. Twintig minuten tot een half uur. U raadt het al; de hond viel af en de rugklachten verdwenen grotendeels.Er is in ieder geval één klein voordeel aan de huidige crisis. Mensen zie ik meer wandelen ’s avonds. Erg mooi om te zien want ik weet wat voor gezondheidsvoordelen dat geeft. Gewoon wandelen, je hoeft niet altijd te gaan hardlopen of fitnessen om wat winst te kunnen bereiken. Voordelen zijn er te over. Het is goed voor je hart- en bloedvaten, je bloeddruk daalt, eventuele artrose klachten nemen af, patiënten met diabetes varen er wel bij en zo kan ik wel even doorgaan. En het biedt een goede ontspanning. Allemaal wetenschappelijk aangetoonde effecten van wandelen. Een half uur per dag is al voldoende. Stilletjes hoop ik dat de mensen die nu het wandelen hebben ontdekt, het ook zullen blijven doen. Ook na de crisis. Het is goed voor mens en dier.