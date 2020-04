Column Emile Koopmans (april 2020)

Column:

Door: Redactie

Architecten met baard

Ik wilde nog graag eens een baardje en een staartje. Ik vind het helemaal niet mooi, maar het is een oude wens van me, die ik opdeed toen ik lang geleden een gepensioneerde architect uit Haren tegenkwam. Het was een echte heer, die er altijd keurig had uitgezien, omdat het oog ook wat wilde. Maar direct na zijn laatste klantcontact had hij alles, wat niet meer hoefde, van zich af gegooid. Eindelijk kon hij zichzelf zijn. Hij scheerde zich niet meer en liet zijn haar groeien. Hij had nu een ongeschoren gezicht en een staartje! Ik vond het lelijk en helemaal niet bij hem passen, maar hij was gelukkig, alsof er een juk van zijn schouders was gevallen. En dat sprak me aan. Ooit, als ik later groot ben, dacht ik, wil ik dat ook. Door de crisis, is mijn kapper al weken gesloten. Mijn haar is inmiddels behoorlijk lang, dus een staartje zou nu eigenlijk wel kunnen. Herinnert u zich mijn kapper nog? Ruim honderd columns geleden (de derde om precies te zijn) heb ik geprobeerd hem uit te leggen wat de relatie is tussen architectuur en zijn knippen. Maar hij luisterde slecht. Hij kletste maar door tijdens het knippen en had over alles een mening. Ook hém kwam ik onlangs op straat tegen, tijdens het hondelen in Haren Noord. Hij had toch niks te doen, zei hij. Ik vertelde hem over mijn baard- en staartwens en hij schrok. Dat moet je niet doen, waarschuwde hij. Baarden zijn verzamelaars van bacteriën en virussen. Met name al die kleine tentakels van het Coronavirus blijven in je baard haken. In forse baarden hangen ze, maar zelfs ook als je jezelf een paar dagen niet hebt geschoren. En als je dan uitademt, blaas je ze richting andere mensen. Dus kom niet te dicht bij mannen met baarden! En voor de baardmans zelf is het ook gevaarlijk, want het inademen is niet zonder risico. Dus scheren is van levensbelang, zei hij. Verdorie, dat heb ík nou weer. Ben ik eindelijk zover om mijn vrijheid te vieren met een ongeschoren baardje en een staartje, gebeurt me dit weer. Vertwijfeld loop ik verder langs de Grootslaan. Heeft de kapper gelijk? Zou de Corona ook déze geneugte afpakken? Ik kijk om me heen. Zelfs de bomen zijn geschoren. Zal ik toch nog even doorwerken?