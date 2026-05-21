Bomen Haderaplein worden verplant

Op het Haderaplein in Haren worden twee platanen en een zuileik voorbereid op verplanting. Deze voorbereiding is nodig om de bomen straks goed te kunnen transporteren en om ervoor te zorgen dat ze op hun nieuwe locatie weer goed kunnen doorgroeien. De bomen worden vervolgens op een later moment verplaatst naar een plek op of nabij het opnieuw in te richten Raadhuisplein.

De voorbereiding gebeurt in twee fasen: in 2026 en 2027. In de eerste fase worden aan twee kanten van elke boom sleuven gegraven, zodat de wortels binnen een kleinere kluit verder kunnen groeien. In het jaar daarna worden de andere twee zijden gegraven. Zo ontstaat uiteindelijk een stevige, vierkante verplantkluit met veel haarwortels die nodig is om de bomen succesvol te kunnen verplaatsen.

Dit alles gebeurt in het kader van (1) nieuwbouw en (2) herinrichting van het plein (foto).