Column Emile Koopmans, architect – mei 2020

Buurmansverdriet

De locatie van de voormalige scheepswerf Helder, aan de Meerweg langs het Paterswoldsemeer, is eindelijk bewoond. Drie huizen moeten er komen te staan, een drieling: Kwik, Kwek en Kwak. Alleen Kwak moet nog geboren worden. De oude werf lag jaren te verpieteren. De familie Helder kon het niet eens worden over de verkoop, zegt men. Dat duurde welhaast een generatie lang. Maar…. dan heb je ook wat. Villa Kwik is Casa Mañana genoemd. Geen mooie naam, maar ik snap het wel. In Friesland ken ik een dorpsaannemer die Nije Wike (Volgende Week) wordt genoemd. Soms duren dingen nou eenmaal langer dan je hoopt, dat is helder.

De drieling wordt twee-eiig. Het beeldkwaliteitsplan schreef de architect namelijk voor om in het midden, voor Kwek dus, een woonhuis langs de weg te ontwerpen, met aan weerszijden, voor Kwik en Kwak, een soort botenhuis aan het water. Daarom ontwierp de architect drie dezelfde huis-met-kap-vormpjes, maar met verschillende materialen, dakkapellen, serres e.d. De middelste, Kwek, is het gewoonst, met bakstenen en dakpannen. Kwik (Casa Mañana) is strak gedetailleerd met zink en is helemaal grijs. Kwak gaat dus straks (heel prettig) op Casa Mañana lijken. We zijn benieuwd.

Het pleit overigens voor de eigenaar van Mañana, dat hij de architect wilde volgen in deze strakke design-aanpak. Fijn, denk ik dan, dat er opdrachtgevers zijn die gave architectuur mooi vinden. Maar toch vraag ik mij af, of de bewoner er uiteindelijk gelukkig mee is. Als ik zie waar de invloed van de architect ophield en de bewoner het dus zelf mocht bepalen, blijken zijn ware voorkeuren. De Spaanse naam, met een pontificaal bord op de kopgevel, een Pipowagen als berging, een getimmerd kippenhok met ongeschilderd hout en gaas, een tuinhek uit de catalogus…..jammer! Ik vraag me dan altijd af, hoe dit huis er had uitgezien, als de opdrachtgever het helemáál zonder architect had gedaan.

Zijn Kwik en Kwek al vrienden van elkaar? Ik weet het niet, want ik heb zo’n idee, dat de Rijdende Rechter al langs is geweest. Want toen Casa Mañana de oude steiger van Helder, die in “zijn” water lag, had vervangen door een nieuwe, lag deze ineens in het uitzicht van Buurman Kwek. Die was vast not amused. Weg ermee! eiste Kwek, de zaag erin en wel direct. Niks mañana.